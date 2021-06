Tarkovič mal dohodu s Hamšíkom. Nekalkuluje, ale verí v malý zázrak

Hoci to dlho vyzeralo, že môžu uhrať bod, ktorý by im zaručil postup zo základnej skupiny. Napokon sa ho nedočkali.

PETROHRAD, BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti v druhom zápase na majstrovstvách Európy prehrali so Švédskom 0:1.

Podľa spomalených záberov to vyzeralo na jasnú penaltu.

„Bol to zápas, v ktorom sme potrebovali bod a Švédi víťazstvo. V druhom polčase sa ukázala ich individuálna kvalita. Podržal nás aj brankár Dúbravka,“ priznal Tarkovič.

„Tak, ako sme sa my pripravovali na hru Švédska, oni sa pripravili na nás. Zužovali a skracovali stred ihriska, zobrali nám priestor a ťažko sme sa dostávali do finálnej fázy. Boli pripravení aj na Maka,“ uviedol Tarkovič.

Slováci si však vyloženú gólovú príležitosť nevypracovali. Za celý zápas napokon nevystrelili ani do priestoru súperovej bránky.

Najlepší úsek hry zaznamenali v poslednej pätnásťminútovke prvého polčasu. Do náznakov šancí sa dostali Juraj Kucka či Marek Hamšík.

Tarkovič je rád, že je na EURO

Švédi v tomto roku vyhrali piaty zo šiestich zápasov. Majú len jednu bezgólovú remízu so Španielskom v úvodnom zápase na EURO. So štyrmi bodmi majú istý postup do osemfinále.

V úvodnom dejstve ich však Slováci nepúšťali do šancí. Po zmene strán im však dochádzali sily a Švédi boli aktívnejší.

„Treba si uvedomiť, proti komu sme hrali. V rebríčku UEFA sú na 18. mieste, my až na 36. mieste,“ upozornil Tarkovič.