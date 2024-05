Duel o bronz rozhodol trápiaci sa útočník. Kanada po rokoch odchádza bez medaily

MS v hokeji 2024 - o bronz

Kanada: Binnington (Daws) – Power, Parayko (A), Byram, Oleksiak, Zellweger, Severson (A) – Tanev, McBain, Mercer – Bunting, Cozens, Mangiapane – Guenther, McCann, Paul – Dubois, Tavares (C), Bedard – Hagel, Greig

Švédsko: Gustavsson (Ersson) – Heed, Hedman (A), Pettersson, Karlsson (C), Brodin, Dahlin, Bengtsson – Kempe, Eriksson Ek, M. Johansson – Raymond (A), Holmberg, Burakovsky – Lundeström, Zetterlund, Olofsson – Sörensen, L. Johansson, Frödén – Grundström

Je to pre nich historicky 48. medaila z MS a 18. bronzová. V súboji o zlato sa dnes od 20.20 h stretnú domáci Česi so Švajčiarskom.

Pavúk MS v hokeji 2024

Priebeh zápasu Švédsko - Kanada na MS v hokeji 2024

I. tretina:

Úvod zápasu priniesol najmä taktickú bitku a čakanie na chybu súpera. Hralo sa vo vysokom nasadení, no diváci nevideli veľa vyložených gólových príležitostí.

V 11. minúte trafil švédsky obranca Hedman do žŕdky, no o dve minúty už severania išli do vedenia, keď Grundström v predbránkovom priestore využil slabý dôraz defenzívy súpera - 1:0.

II. tretina:

V 23. minúte si Cozens 9. gólom upevnil pozíciu najlepšieho strelca MS, keď strelou do protipohybu brankára Gustavssona vyrovnal na 1:1.