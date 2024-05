Bronz s príchuťou sklamania. Prišli sme po zlato, priznali Švédi s medailou na krku

"Prišli sme vyhrať titul a to sa nám nepodarilo, ale aspoň sa vrátime domov s bronzom. To je lepšie ako nič," potvrdil to na plné ústa pre IIHF.com Andre Burakovsky.

"Chceli sme skrátka vyhrať posledný zápas v sezóne," dodal skúsený líder defenzívy Victor Hedman.

Únavu premohli chcením

Hoci po zápase bolo na ich tvárach jasne vidieť, že by chceli medailu z iného kovu, na ľade ukázali odhodlanie. Nezľakli sa, keď Kanaďania otočili a pozviechali sa z ťažkej semifinálovej prehry.

"Som hrdý na to, ako sme sa vrátili. Hlavne v prvej a v tretej tretine sme ukázali veľké odhodlanie, strelili sme góly. Kanaďania sú tiež hrdým tímom, takže viete, že vám nič nedarujú. Sme radi za to, ako to napokon dopadlo a za víťazstvo v poslednom zápase," dodal Hedman.