Strieborná generácia chce zlato. Je čas to konečne vyhrať, hovorí líder Švajčiarov

PRAHA. Kto by si bol pred majstrovstvami sveta v hokeji 2024 stavil na to, že sa vo finále stretnú domáci Česi so Švajčiarmi, prišiel by si v sobotu na pekný balík peňazí.

Je to totiž realita. Nikdy v dejinách sa čosi také nestalo. Zo semifinále postúpili dvaja papieroví outsideri, ktorí ukázali viac chcenia a

Hovorí sa, že sú Kanaďania majstri dramatických momentov a záverov zápasov. Táto povesť je však po semifinále svetového šampionátu naštrbená.