Je to oficiálne. Róbert Polievka prestupuje do Maďarska

Skúsený 28-ročný kanonier prestúpil do maďarského klubu MTK Budapešť.

Prestup Róberta Polievku však nenabral reálne kontúry a aj to bol jeden z dôvodov, prečo najlepší strelec Niké ligy prišiel o EURO 2024.

"Robo Polievka sa lúči s MFK Dukla Banská Bystrica. Prestup do MTK Budapešť je oficiálny," informuje MFK Dukla na svojom webe.

Pre Polievku je to veľmi dôležitý krok v kariére. Podľa reprezentačného trénera Francesca Calzonu je viac ako potrebný. Talian s ním v budúcnosti ráta, no sám sa vyjadril, že Polievka potrebuje odísť do kvalitnejšej súťaže.