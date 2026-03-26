Prípravný duel v Bazileji prinesie až jedenásť striedaní. Skvelá príprava pred MS

Futbalové reprezentácie Švajčiarska a Nemecka sa pred piatkovým prípravným duelom v Bazileji dohodli na možnosti jedenástich striedaní.
Rada Medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB) vo februári rozhodla o tom, že v prípravných dueloch bude k dispozícii osem striedaní.
Po vzájomnej dohode tímov však môžu tímy spraviť až 11 zmien. Nemcov na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku čaká v E-skupine postupne trojica Curacao, Pobrežie Slonoviny a Ekvádor.
Švajčiarsko je v „béčku“ spoločne s Kanadou, Katarom a tretí súper vzíde zo štvorice Wales, Bosna a Hercegovina, Taliansko, Severné Írsko.