Barteková zažila úspešný týždeň v Taliansku. Raz vyhrala a raz bola druhá

Boli to kontrolné preteky pred nadchádzajúcimi majstrovstvami Európy v cyperskej Larnake, Barteková na nich získala dve zlaté medaily a jednu striebornú.

"V Umbriaverde strieľam každý rok, keď mi to program dovolí. Teším sa, že sa mi kvalifikácia podarila veľmi stabilne.

S výsledkom som spokojná, aj keď už teraz viem, že nasledujúcich pár dní v Taliansku využijem na doladenie niektorých detailov a dotrénovanie slabín, ktoré sa v pretekoch ukázali.

Získala som cenné víťazstvo, proti mne stála v konečnej fáze finále juniorská majsterka Európy Giada Longhiová, ktorá mala fantastickú formu. V Taliansku je vždy dobrá konkurencia.

Súťaž družstiev sme vyhrali spolu s Mexičankou Gabrielou Rodriguezovou a Daniellou Bordaovovu z Peru. Súťaž miešaných dvojíc som strieľala so svojím trénerom Sandrom Bellinim a musím povedať, že to bol skvelý zážitok.

Podarilo sa nám to dotiahnuť až do finálneho rozstrelu o zlato, kde sme so cťou prehrali s talianskym párom Chiarou di Marziantoniovou a Niccolom Sodim," sprostredkoval pre TASR slová Bartekovej mediálny manažér Jozef Korbel.