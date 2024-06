Slovan hľadá aj zahraničného investora, ktorý sa bude zaujímať o rozvoj klubu (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Slovenský futbalista Tomáš Suslov chýbal v kvalifikácii na ME len v jednom zápase a momentálne sa s národným tímom pripravuje na záverečný turnaj.

Ako Suslov priznal: "Teraz som spokojný, pre každého futbalistu je náročné, keď sa mu nedarí, alebo sú okolo neho nejaké šumy. Vždy som však veril, že sa to otočí.”

Kritika na jeho adresu zo strany Calzonu prišla pred septembrovými zápasmi s Portugalskom (0:1) a Lichtenštajnskom (3:0).

Vysvetlil, že kritiku nebral v zlom: "Ja som rád, že mi to povedal do očí. Keby sa vyjadril takto v médiách, mám iný pohľad. Je však priamy a mne sa to páči."

