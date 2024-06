Suslov si napravil reputáciu u Calzonu. Vždy som veril, že sa to otočí, uviedol

BAD ERLACH. Slovenský futbalista Tomáš Suslov chýbal v kvalifikácii na ME len v jednom zápase a momentálne sa s národným tímom pripravuje na záverečný turnaj.

Suslov pôsobil v holandskom Groningene ešte ako mládežník, do klubu prišiel v roku 2018. Na konci sezóny 2022/23 obsadil tím posledné miesto a zostúpil.

Vždy som však veril, že sa to otočí," uviedol Suslov na pondelkovom mediálnom termíne.

V prvom stretnutí však nebol v základe a v druhom ani na súpiske. "S trénerom Calzonom mám nadštandardný vzťah a vždy prijmem aj jeho kritiku.

Viem, že mu na mne záleží a nikdy som nemal problém, ani keď sa o mne vyjadril nejako negatívne. Som rád, že je spokojný s mojou sezónou a môžem sa pripravovať na ME," povedal 21-ročný Suslov.

Dodal, že kritiku nebral v zlom: "Vôbec. Ja som rád, že mi to povedal do očí. Keby sa vyjadril takto v médiách, mám iný pohľad. Je však priamy a mne sa to páči."

V stredu čaká tím vo Viedenskom Novom Meste prípravný zápas proti San Marínu.

Tomu patrí v rebríčku UEFA 55. miesto, čiže posledná pozícia. Krajina má povesť futbalového trpaslíka a v ostrom zápase nebodovala od novembra 2020.

"Každý zápas má nejakú úlohu. Určite budeme musieť byť dominantný a budeme mať dosť priestoru vyskúšať si veci, ktoré potrebujeme. Každý sa na to teší a nechceme to podceniť," uzavrel Suslov.