Chuťovky z NHLky: Prečo by Nemec (ne)mal ísť na farmu

NEW YORK. Sezóna NHL sa rozbehla. Hoci tímy stále neodohrali veľa zápasov a na hodnotenie je slabá vzorka, tém na preberanie – aj v pohľade na slovenských a českých hokejistov – sa objavila už fúra. Obzvlášť perná diskusia je pri Šimonovi Nemcovi. Sem-tam sa objavuje panika, či sa po roku nevráti do AHL. Osobne si myslím, že to nie je ten najrozumnejší variant – a nižšie vysvetlím, prečo.

Chuťovky z NHLky Rubrika Chuťovky z NHLky je pravidelný štvrtkový seriál Šimona Čopa, ktorý v ňom každý týždeň ponúka novinky a zaujímavosti z NHL, zákulisné informácie aj vlastné postrehy o najlepšej hokejovej lige sveta. Chuťovky z NHLky: Odber na e-mail jedným klikom Podcast si môžete vypočuť aj na: Spotify Apple Google

Týždeň v NHL bol bohatý. Sidney Crosby zaznamenal 1600. bod, Jevgenij Malkin 500. presný zásah, Filip Gustavsson sa stal desiatym brankárom v dejinách, ktorý strelil gól.

V podcaste Chuťovky z NHLky sa dopočujete aj o cestovateľovi, ktorý za týždeň zmenil trikrát dres, či o šialenom zápase Ottawy a Los Angeles, ktorý sa skončil výhrou Senators 8:7 po predĺžení.

*podcast bol nahrávaný v stredu 1. Za prevelenie Nemca do Uticy sa vyjadrila Kristy Flanneryová. Svoj názor, prečo by mal byť slovenský zadák prvý na rane, vysvetlila v blogu na webe The Hockey News. Hlavným dôvodom podľa nej je, že kouč Comets Kevin Dineen už dokázal, ako efektívne ho vie učiť. A keďže je Nemec lepší two-way obranca ako Seamus Casey a Luke Hughes, potrebuje ešte zlepšiť svoju defenzívnu hru, čo by sa mu vraj najrýchlejšie podarilo práve v AHL. Dovolím si však nesúhlasiť. Podľa Flanneryovej si majú Devils ponechať dvoch mladých veľmi ofenzívne talentovaných zadákov a defenzívu ponechať na starších. Lenže s Caseym sa nemajú kam ponáhľať. A vzhľadom na to, že mu očividne chýba konzistentná defenzíva, čo je medzi mladíkmi úplne normálne, no zároveň je na najvyššej úrovni medzi profesionálmi potrebná, bude zrejme lepšie, keď si ju pôjde zlepšiť na farmu, kde môže hrávať aj 20 minút každý zápas. Dôvod, prečo by podľa nej mal opustiť Nemec prvý tím, sa teda dá ľahko aplikovať na Caseyho.

2. Do zostavy “diablov” by sa čoskoro mohol vrátiť Brett Pesce. Už v tom momente bude potrebné rozhodnutie, čo ďalej. V defenzíve New Jersey aktuálne hrajú Dougie Hamilton, Brenden Dillon, Jonas Siegenthaler, Johnathan Kovacevic, Seamus Casey a Šimon Nemec. Jeden pôjde z kola von. Podľa mňa je stále najpravdepodobnejší variant, že sa po návrate Pesceho a neskôr aj Lukea Hughesa do AHL poberie Casey a siedmym bekom bude Kovacevic. Dáva to najväčší zmysel, ak sa nepozeráme na aktuálnu formu. Lenže čo ak pre trénera Sheldona Keefea bude najdôležitejšia práve fazóna? Vtedy by si zrejme ponechal Caseyho, no hoci mladý Američan vstúpil do NHL ako víchor, jeho čas na ľade stúpa pomaly.

Obranca NJ Devils Seamus Casey oslavuje premiérový gól v NHL v zápase New Jersey - Buffalo Sabres v Prahe. (Autor: © Palo Gašpar)

Racionálnejšou sa zdá jeho výchova na farme. Ofenzívnych obrancov budú mať Devils dosť. Dougie Hamilton je skúsený, Luke Hughes si vezme flek na druhej presilovke a na Caseyho už nezostane nič viac ako hra piatich proti piatim. Šimon Nemec je prípadnou dobrou náhradou v početnej prevahe a navyše hráva pravidelne oslabenia. Kouč mu navyše dáva dôveru. V posledných dvoch zápasoch, keď si tvoril nové sezónne maximá s časmi 18:25 a 19:15, ho nesklamal.