Keď na Cypre nabehlo do hotela 50 ultras v kuklách, utekali aj policajti, spomína Ďuriš (Podcast Spoza piva)

Michal Ďuriš je rodákom z Uherského Hradište, detstvo prežil na polceste medzi Bystricou a Breznom a ako trinásťročný sa pridal do klubu Dukla BB. Už ako tínedžer sa dostal do prvého tímu a okúsil si ligový futbal.

Z Česka pokračoval do Ruska, kde aj podľa vlastných slov prežil viacero bizarných skúseností. V epizóde sa dozvieš, aké to bolo hrať a trénovať v -10 či -20 stupňoch Celzia.

Keď sme sa Miša pýtali, čo ho na Cypre zaujalo najviac, odpovedal, že ten zápal pre futbal od ľudí, Ak sa darí, je to skvelé, no ak nie, môže to byť peklo. Michal v Spoza piva spomínal, ako im ultras porozbíjali autá či ako nabehli do hotela, odkiaľ následne utekali aj policajti.

Prešli sme aj návrat na Slovensko či reprezentačnú éru, kde Michal uviedol, že ho mrzí, ako to celé s národným tímom napokon skončilo. Všetko sa dozvieš v našej najnovšej epizóde.