Weiss si priznal chybu: Nemal som ho tam vôbec dávať. Chceli sme pomôcť mužstvu, nevyšlo to (Sportnet podcast)

Okrem iného si priznal aj chybu, ktorou bolo postavenie svojho syna. Krátky zápas totižto absolvoval Vladimír Weiss mladší, ktorý nastúpil na trávnik v 68. minúte, no opäť neudržal nervy a už po desiatich minútach uvidel červenú kartu.

Michal Ďuriš strelil v drese Spartaka Trnava stý gól v kariére a vstúpil tak do Klubu ligových kanonierov. V drese Trnavy odohral devätnásť stretnutí. Po skončení jesennej časti sa však musel vrátiť do cyperského Othellosu, s ktorým má zmluvu do konca sezóny.

Prezradil však, že Trnava mu prirástla k srdcu, a tak by sa mal vrátiť. Jeho agent priznal, že sa snažia dohodnúť s cyperským Othellosom, pričom by malo ísť o trvalý prestup.

