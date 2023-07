Hry, o ktorých mnohí nevedeli. V srdci Krakova však pulzovala energia

Zaskočilo ma to, lebo prvé dni Európskych hier vôbec nevzbudili dojem, že by mesto touto multišportovou udalosťou žilo.

Utajené podujatie

„Škoda, že som o týchto hrách nevedela vopred, prišla by som do Krakova,“ napísala mi kamarátka z Poľska, ktorá už žije v Nemecku. „Ani som netušila, že existujú nejaké Európske hry,“ priznala ďalšia, ktorá pochádza z regiónu Malopoľsko, no pracuje vo Varšave. Pritom obe sú fanatičky do športu.