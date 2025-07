S úspechom v tenise nikto nepočítal. Univerzitný tím prejavil veľkú spokojnosť s hrami

„Je to skvelý pocit, až neopísateľný. Obrovská česť, stále si to v hlave spracovávam. Tieto dve medaily sú jednoznačne najvýznamnejšie, ktoré som kedy v mojej kariére dostala. Vážim si to.

O to väčšia radosť napokon z toho bola, keď to vyšlo. Striebro sme mali už pred finále Eszter. Moja príprava ale nebola ideálna, mala som zdravotné problémy, ktoré sa vrátili počas univerziády.

„Je to asi najkrajší moment, čo som zatiaľ zažila, ešte aj vybojovaný za Slovensko. Vôbec som to nečakala. Až raz na raňajkách prišiel tréner s tým, že máme ako tím šancu na medailu.

Rovnakú priečku si v slovenskom rekorde (44,03 sekundy) vybojovala ženská štafeta na 4x100 m v zložení Viktória Strýčková, Lenka Kovačovičová, Agáta Cellerová a Delia Farajpour.

Medailová radosť sa napokon uskutočnila v behu na 400 cez prekážky, kde vybojoval bronz Patrik Dömötör.

„Je to ďalšia motivácia do tréningov a verím, že ma to opäť niekde posunie. V rozbehoch som šetril sily, ale to, že ešte dokážem zlepšiť čas po tom, ako som zabehol semifinále, som úplne nečakal. Síl už nezostávalo veľa.

Prostredie a výborná atmosféra mi pomohli k tomu výkonu. Mojim cieľom bolo dostať sa do finále, ale videl som šancu na medailu, takže stres tam bol. Pred štartom som si povedal, že dám do toho všetko a uvidíme, na čo to bude stačiť.

Nakoniec to vyšlo výborne. Bronz je zatiaľ najviac, čo som zatiaľ kedy dosiahol. Na MS v Tokiu mi zatiaľ chýba pár miest, čo je v posledných dvoch rokoch už taká bežná situácia, ale ešte jeden veľmi dobrý výkon by mi pomohol,“ prezradil svoje dojmy Dömötör.