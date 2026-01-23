Famózny návrat Ledeckej na snoubord. Ovládla hneď prvé preteky Svetového pohára

Trojnásobná olympijská víťazka Ester Ledecká vyhrala pri prvom štarte v tejto sezóne v snoubordingu paralelný obrovský slalom Svetového pohára v Simonhöhe a pripísala si 30. triumf v seriáli.
Na doske slávila dvadsaťšesťročná, ďalšie štyri víťazstvá pridala na lyžiach. Zuzana Maděrová získala v rakúskom stredisku bronz.
Dve české snoubordistky dosiahli na stupne víťazov v pretekoch SP prvýkrát v histórii.
Ledecká, ktorá v tejto sezóne zatiaľ pretekala len na lyžiach, bola najrýchlejšia už v dopoludňajšej kvalifikácii a následne nenašla premožiteľku ani v štyroch vyraďovacích jazdách.
Vo finále si s prehľadom poradila aj s Holanďankou Michelle Dekkerovou, ktorú zdolala takmer o pol sekundy.
Dekkerová v semifinálovej jazde so šťastím prekazila české finále V podobnom mieste ako Maděrová vyjazdila z trate, ale na rozdiel od Češky neminula bránku.
Maděrová v dueli o bronz porazila vedúcu pretekárku SP Japonku Cubaki Mikiovú a tretíkrát v sezóne sa dostala na stupne víťazov.
Mám obrovskú radosť
Medzi troch najlepších sa dostala Maděrová po piaty raz v kariére, jej maximom sú dve druhé miesta.
"V semifinále som žiaľ urobila chybu, keď som išla veľa rovno na tyče a spadla som. V malom finále som sa z toho poučila, išla som od polovičky trate viac okrúhle, aby sa mi to už nestalo. Vyhrala som a mám z toho obrovskú radosť," uviedla v nahrávke pre médiá.
Je to zábava, hovorí Ledecká
Pre Ledeckú, ktorá bude vo februári usilovať o tretie olympijské zlato na snouborde za sebou, bol dnešné preteky prvým na doske od marcových majstrovstiev sveta.
Vo Svätom Morici vyhrala paralelný obrovský slalom a získala striebro v paralelnom slalome. V tejto sezóne zatiaľ preferovala lyže a v nedeľu sa vďaka tretiemu miestu v super-G v Tarvisiu premiérovo presadila na stupne víťazov.
"Som veľmi rada, že som späť na doske, je to zábava. Dvojstupňový víťaz v piatich dňoch a dvoch rôznych športoch je celkom dobrý týždeň," povedala v televíznom rozhovore Ledecká.
"Ešte si musím rozmyslieť, či na budúci týždeň pôjdem na lyže do Crans Montany, alebo na snoubord do Rogly," doplnila česká hviezda.
Paralelný obrovský slalom Ledecká ovládla podvadsiaty, šesťkrát sa radovala v slalome. Viac víťazstiev ako ona majú v alpských disciplínach medzi ženami na konte iba Francúzka Karine Rubyová (53) a Nemka Ramona Hofmeisterová (28). Mužom dnes vládol Talian Roland Fischnaller.