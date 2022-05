Záverečná nominácia na MS ešte nie je známa, štyria hráči skončili

V tíme pokračuje aj 17-ročný útočník Adam Sýkora, ktorý má za sebou zatiaľ iba jeden zápas v A-mužstve. Svoj debut okorenil gólom do bránky Nórska.

Otázniky visia nad obrancami Matejom Grmanom a Martinom Gernátom, ktorých čakajú vyšetrenia. Definitíva by mala padnúť v pondelok.

"Je pravdepodobné, že s nami pocestuje na MS, no zrejme bude v úlohe čakateľa. Závisieť to bude aj od toho, či ešte prídu nejakí hráči zo zámoria."

"Zaujal nielen výkonom v tom zápase, ale aj v extralige. Je to ďalší mladý, nádejný hráč, ktorému sme sa rozhodli dať šancu," povedal Šatan a dodal:

Reprezentační tréneri počítajú aj s útočníkom Milošom Romanom a obrancom Adamom Jánošíkom, ktorí na Kaufland Cupe nehrali.

Do stavby slovenského kádra pre MS ešte môže zasiahnuť vývoj zápasov NHL. V hre sú obrancovia Erik Černák a Martin Fehérváry, ktorých Tampa Bay, resp. Washington v súčasnosti bojujú v prvom kole play off.

"Pokiaľ hrajú play off, tak ich nebudeme vyrušovať. Nie je to profesionálne a ani dovolené. Keď im play off nevyjde, tak ich budeme kontaktovať.