Generálku zvládli výborne. Slováci vyhrali domáci Kaufland Cup

Ján Pardavý, asistent trénera SR: "Francúzi ako náš prvý súper na MS ukázali, že majú svoju kvalitu. V prvej polovici duelu sme boli lepší, no po prvej chybe, ktorú sme spravili v obrannom pásme prevzal iniciatívu súper. V druhej polovici druhej tretiny bol lepší. Tretia tretina bola vyrovnaná. Pre nás je víťazstvo nad Francúzmi aj na turnaji dobré pre sebavedomie.

Mali sme veľa striel a šancí. Je však dobré, že sme nezvíťazili vysokým rozdielom, aby si hráči nemysleli že všetko pôjde samé. Náš prvý útok ukázal kvalitu. Celá príprava bola veľmi vydarená, ale stále ešte robíme príliš veľa chýb. Na týchto veciach ešte musíme popracovať."

Tomáš Tatar, kapitán SR: "Bol to boj, ľad nebol ideálny. Zvládli sme to ako skúsené mužstvo. Keď sme sa dostali do vedenia, hrali sme zodpovedne. Vytvárali sme si šance. Škoda, že sme nemali viac presiloviek, aby sme si ich nacvičili.

Ja osobne som sa cítil hrozne. Mal som "jet lag," k tomu som prekonal aj chrípku. Bol som rád, že som vôbec dokončil zápas. Môj cieľ do týchto dní bolo odbiť si to a som rád, že to mám za sebou."