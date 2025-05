ONLINE: Slovensko - USA dnes, zápas o bronz na MS v hokeji do 18 rokov LIVE (MS U18)

Spojené státy prošly turnajem až do čtvrtfinále bez ztráty kytičky. V něm přestřílely Lotyše 6:3 a postoupily do semifinále. Tam ale přišla pro domácí velká rána. Švédové jim oplatili porážku ze základní skupiny, když po vítězství 4:3 postoupili do finále.



Zámořský tým si tak jistě bude chtít spravit chuť v souboji o bronz. Potvrdí proti Slovensku roli favorita?



Bilance:

Česko 2:4 USA

Švýcarsko 0:10 USA

USA 6:3 Švédsko

USA 5:3 Německo

USA 6:3 Lotyšssko (čtvrtfinále)

USA 3:4 Švédsko (semifinále)