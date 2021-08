Dráma do konca. Slováci zdolali Rakúsko v boji o ZOH

Hokejová kvalifikácia na ZOH 2022

V tretej tretine zverenci trénera Craiga Ramsayho dovolili súperovi vrátiť sa do zápasu po úspešnej dorážke Briana Leblera, no tesný náskok v závere ustrážili a zaznamenali tak víťazný štart do finálového turnaja olympijskej kvalifikácie.

III. tretina:

Dvojgólový náskok po dvoch tretinách nedával Slovákom ešte víťaznú istotu a tak do tretej časti vykorčuľovali s vervou, s cieľom pridať upokojujúcu gólovú poistku. Po krížnej prihrávke Daňa bol k nej blízko Studenič, ktorého ale vychytal Kickert.

Rakúšania stále cítili šancu, po chybe Slovákov v obrannom pásme nebezpečne vystrelil Lebert a Konrád s námahou vyrazil puk na ochrannú sieť.

Brankár SR potom niekoľkokrát podržal svoj tím, ale v 53. minúte už ani on nestačil na dorážku Leblera - 1:2. Rakúšania sa dostali späť do zápasu, no po tvrdom zákroku Hauduma na Grmana hrali oslabení a Jurčo bol pri dorážke blízko ku gólu. Rakúšania potom nevyužili sľubné prečíslenie 2 na 1 vo vlastnom oslabení. V závere to skúsili v šestici bez brankára, ale Slováci tesný náskok ubránili.

Tabuľka - skupina D