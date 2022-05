Slovenská zostava proti Nemcom je známa, nastane jediná zmena

Slováci nastúpia v rovnakej zostave ako v piatok proti Francúzom. Jediná zmena nastala na poste brankárskej dvojky. Po poludňajšom rozkorčuľovaní to povedal asistent trénera Andrej Podkonický.

Formácie zostanú bezo zmien. "Nechali sme to zatiaľ tak ako to bolo, nebudeme meniť nič. Nemáme ani žiadne zranenia, mali by sme nastúpiť v tej istej zostave, veríme, že podáme lepší výkon," cituje Podkonického agentúra TASR.