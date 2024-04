Volejbalová extraliga spoznala majstra. Komárno získalo tretí titul v histórii

Robin Pělucha, tréner VKP FTVŠ UK: "Tešíme sa aspoň z pohára, ale titul má väčšiu cenu. Mrzí nás to, ale vyhral lepší. Mali sme tretí set dobre rozohraný, ale nezvládli sme koniec a vo štvrtom už nás súper zatlačil. Gratulujem mu, bola to pekná séria."

František Ogurčák, tréner Rieker UJS: "Hrali sme siedmy zápas, nechýbala dramatickosť, bola to skvelá séria. Siedmy zápas som nikdy nehral, ja som sa veľmi tešil už pred zápasom bez ohľadu na výsledok. Chcel by som ešte vyzdvihnúť Tomáša Hollého, je neskutočné, čo predvádza."

Peter Mlynarčík, hráč Komárna: "Rozhodol tretí set, ktorý bol na vážkach. Celý čas sme v ňom prehrávali a dokázali sme to otočiť. To sa nám podarilo v najdôležitejšom zápase sezóny. Bola to reklama na volejbal, skvelá séria, užili si to aj diváci."