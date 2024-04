Prepísali históriu. Hráčky Slávie EUBA získali rekordný titul, Nitre nedali šancu

Jakub Brečka, tréner Slávie Kooperativa: "Sme absolútne šťastní. Prvé dva sety boli v našej réžii, ale Nitra nezložila zbrane a za to je patrí všetka česť. Začali hrať kvalitný volejbal. V koncovke štvrtého setu rozhodovali nervy, my sme boli o niečo pokojnejší. Verili sme tomu, ciele Slávie sú vždy najvyššie. Vedeli sme zabrať vždy, keď sme mali nôž na krku."

Ema Magdinová, hráčka Slávie: "Je to úžasný pocit. Mali sme veľmi mladý tím, mali sme zranenia, choroby, na začiatku sezóny som tomu neverila. Nitra hrala odvážne, nedala nám to zadarmo. Treba jej pogratulovať."

Karolína Cibulová, hráčka Slávie: "Titul chutí super, lebo sme si ho ťažko vybojovali. Ledva sme sa dostali do prvej štvorky, sme šťastné. Vo štvrtom sete sme v závere prestali robiť chyby, zlepšili sme servis a to nás vytiahlo hore."

František Bočkay, tréner Volley project UKF: "Viac vecí ma mrzí. My sme čarovali, ako sme mohli. Sme smutní a dlho asi budeme. Pre mňa je to veľké sklamanie, je to pre mňa jedenásta sezóna a druhé neúspešné finále. Neviem, čo mám ešte pre to urobiť. Rozhodol druhý zápas u nás doma, ktorý sme prehrali. Verili sme si dnes. Nebol to najlepší volejbal, ale mal grády."

Viktória Königová, hráčka Nitry: "Bohužiaľ, chytili sme sa až v treťom sete. Ak by sme tak hrali od začiatku, tak máme šancu zvíťaziť. Na Sláviu sme išli s tým, že ideme vyhrať, mali v sebe ten oheň, ktorý nám doma chýbal. Všetky sme chceli, bohužiaľ, nevyšlo to."