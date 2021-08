Slovenky očarila netradičná záľuba. Zobrali si ju aj na majstrovstvá Európy

Všetko potrebné si so sebou zobrali aj do chorvátskeho Zadaru, kde v piatok odštartujú účinkovanie na tohtoročných majstrovstvách Európy.

BRATISLAVA. Háčkovanie a štrikovanie je opäť v kurze. A to vďaka slovenským volejbalovým reprezentantkám, ktoré v tom našli novú vášeň. Takú, že jej prepadla viac než polovica družstva.

Netradičnú aktivitu priniesla do reprezentácie univerzálka Romana Krišková. K háčkovaniu sa dostala počas uplynulej sezóny v Apollone Limassol.

Na stredomorskom ostrove začínala, paradoxne, so zhotovením zimných vecí. „Na začiatok som spravila čiapku, papuče a bratovi so švagrinou rukavice na Vianoce,“ prezradila Krišková.

„Ako prvá sa pridala moja spolubývajúca Mária Žernovič. Potom som požičala háčik a bavlnku Miške Abrhámovej. Oslovilo to aj Niku Radosovú a postupne ďalšie dievčatá. Je nás dokopy osem, takže sa máme o čom baviť,“ smeje sa hráčka, ktorá v 28 rokoch zažije premiéru na seniorských ME.

Nečakala, že to v reprezentácii bude mať taký pozitívny ohlas.

Námety čerpajú na internete

„Všimla som si to u Romany, ich izba s tým začala ako prvá. Mňa to najprv nechytilo. Vravela som si, že to baby prejde.

Postupne sa pridávali ďalšie a na izbách o tom bola spoločná reč,“ hovorí libero Michaela Španková, ktorá ovláda štrikovanie už dlhšie.

Rada má aj ďalšie kreatívne aktivity. „Milujem vytvárať darčeky z papiera, lepiť obrázky a fotky. Pre priateľa som sa snažila pripraviť fotoknihu,“ priblížila.

Zdrojom inšpirácie je pre slovenské volejbalistky najmä internet.