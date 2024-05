Slovenky začínajú prípravu na Zlatú Európsku ligu, z nominácie vypadli veľké opory

"Budú to štyri rýchle týždne. Pri prvom stretnutí s trénermi sme si pozreli plán a veľa tréningov do neho nenapasujeme. Budeme musieť byť intenzívni a efektívni.

Tie, ktoré tu máme, dokážeme s nimi vytvoriť dobrú pracovnú skupinu a verím, že budeme konkurencieschopní," povedal tréner Michal Mašek pre portál svf.sk.

Z nominovaných trénerovi chýbali na zraze len Zuzana Šepeľová, ktorá sa k družstvu pripojí v sobotu, a kapitánka Karin Palgutová. Tá by sa mala v príprave objaviť na konci budúceho týždňa.

"Je ťažké dopredu si stanoviť konkrétny cieľ, keďže tento rok sa bude hrať Zlatá Európska liga novým systémom a na každom turnaji nastúpime proti inému súperovi. Určite by sme radi postúpili do Final Four, ale okrem Češiek, ktoré majú istú účasť, naň postúpia len tri tímy.

Bude to veľmi náročné. Pre nás bude dôležité, aby sme rástli od zápasu k zápasu, ukázali svoju silu. Pokiaľ bude v ktoromkoľvek zápase, tak sa ju pokúsime využiť a vyhrať. Na domácom turnaji budeme mať zaujímavých súperov (Švédsko, Slovinsko - pozn.).

Po dlhšom čase sa predstavíme v Bratislave, tak veríme, že sa na nás príde pozrieť čo najviac ľudí. Bude to posledný turnaj, tak verím, že budeme mať najvyššiu formu a ľuďom ukážeme dobrý volejbal," zdôraznil Mašek.