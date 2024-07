Kanada dominovala, no v závere sa strachovala. Slováci napriek prehre chcú medailu

MS v hokejbale do 18 rokov 2024

"Nemali sme dobrý vstup do zápasu, ani v jednom ťažkom zápase na turnaji. Po prvom našom góle sme sa chytili, Kanada začala viac brániť a možno sa aj strachovala o výsledok.

My sme verili do poslednej chvíle, že to otočíme. Z 0:4 je to proti Kanade veľmi náročné, no nechýbalo veľa, pretože sme trafili tyčku a mali sme aj ďalšie šance.

Majstrovstvá nekončia, je minimálna šanca na finále, ale pre Slovensko chceme určite vybojovať medailu," povedal tréner Ľubomír Liška.

Tabuľka MS v hokejbale do 18 rokov 2024