Pomôže len zázrak. Vo štvrťfinále vyzve mladíkov nový McDavid i štvrtinový Slovák

No súper ukázal, prečo vyhral aj nad Fínskom. Do konca riadneho hracieho času vyrovnal, vynútil si predĺženie a zvíťazil po samostatných nájazdoch.

MONCTON. Slovenskí juniori mali obrovskú šancu vyhrať skupinu na majstrovstvách sveta v hokeji do 20 rokov . Ponúknutú príležitosť však odmietli.

Jeden bod bol tým najhorším, čo sa Slovákom mohlo stať. Keby boli vyhrali za tri body, stretli by sa medzi najlepšou osmičkou s Nemeckom.

Keby boli vyhrali po predĺžení, respektíve nájazdoch, čakali by ich Švédi a ak by neboli získali ani bod, štvrťfinále by prinieslo federálne derby.

Lenže so siedmimi bodmi obsadili tretie miesto, čo znamená, že ich čaká najťažší možný súper. Výhra proti Kanade by sa rovnala hokejovej senzácii, akú Slovensko snáď ešte nezažilo.