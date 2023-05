Slovenský rozhodca si dôveru váži. Teší sa na hymnu IIHF pri nástupe

Do rozhodcovskej nominácie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) sa dostal aj ďalší Slovák Miroslav Štolc, ktorý žije a rozhoduje zápasy vo Švajčiarsku a na MS bude pôsobiť pod švajčiarskou vlajkou.

Prvá pôjde do Tampere, druhá zostane v Rige, uvidíme kam ma pošlú. Každopádne počas šampionátu by sme mali každý rozhodovať v oboch mestách," dodal Synek.

Slovenský arbiter odletel do Lotyšska v utorok 9. mája. "V Rige nás čakajú dva dni mítingov, vstupné pohovory, prechádzanie si pravidiel a tréning na ľade. Potom nás rozdelia do dvoch skupín.

"Bola to skvelá skúsenosť. Ale potom som bol o rok aj na MS vo Fínsku a tam som zistil, aké bolo pre mňa podstatné mať interakciu nielen s divákmi, ale aj možnosť si ísť von zabehať, zacvičiť, byť na čerstvom vzduchu a mať voľný režim.

Pre čiarového rozhodcu, ktorý patrí medzi elitu na Slovensku, sú to už tretie MS. "Veľmi si to vážim. Pre mňa je to však ďalšia výzva nesklamať samého seba, našu komisiu, ktorá mi dala dôveru, ale aj našu federáciu, krajinu a ľudí.

Myslím si, že som dobre pripravený, rozhodoval som aj v Českej republike počas celej sezóny, tak dúfam, že mi to pomôže na nadchádzajúce zápasy."

Tridsaťpäťročný arbiter sa nadchádzajúce dni teší z viacerých dôvodov, no vychutnať si chce najmä atmosféru.

"Teším sa veľmi na to, že mám možnosť to opäť zažiť, na krásny a rýchly hokej, na hymnu IIHF pri nástupe na ľad a na celkovú atmosféru.

A aj na to, že sa stretnem znova s chalanmi z celého sveta. Bude mi však chýbať hlavne syn a priateľka. Ale oni ma podporujú, takže je to v poriadku," dodal.