Slovenských hokejistov položili na kolená chyby v obrane. Z derby odchádzajú bez bodu

Ivan Feneš, tréner SR: "Súperovi sme darovali víťazstvo. Pred zápasom sme sa rozprávali o tom, že Čechom nemôžeme dovoliť prečíslenia a napokon sme z nich dostali tri góly. Dve tretiny sme neboli hlavami v zápase. Musíme robiť detaily hry, ktoré nás dnes stáli víťazstvo. Brankár (Lenďák) si odviedol svoju prácu, celý čas nás držal v hre. Po hrubých chybách a prečísleniach sme si zápas sami pokazili. Presilovky musíme lepšie zvládať, sme v nich pomalí. Potrebujeme v nich veľmi veľa času na to, aby sme si pripravili šance. Musíme ich hrať jednoducho, strieľať na bránku a hľadať odrazené puky."

Matúš Vojtech, útočník SR: "Myslím si, že sme boli lepší tím než Česi. Individuálne chyby nás stáli zápas. Bol to kvalitný duel, v ktorom sme chceli dosiahnuť viac, no nevyšlo to."

Roman Kukumberg, útočník SR: "Nechali sme tam všetko, chceli sme zvíťaziť. Žiaľ, taký je hokej, niekedy sa to šťastie neprikloní. Všetci sme boli namotivovaní, chceli sme body. Chýbalo nám aj viac šťastia v zakončení."