Čechom bolo jedno, koho dostanú. Chcú zlato, no Slováci majú plán, ako im to sťažiť

Pred dvoma rokmi k nej neboli ďaleko, no vzhľadom na priebeh finálového zápasu ani nie príliš blízko. Už po 17 minútach prehrávali so Švédmi 0:4 a napokon utrpeli v Zürichu debakel 3:9.

BRATISLAVA. Florbalisti Česka dlhodobo patria k svetovej špičke, no zlatá medaila z majstrovstiev sveta im v zbierke stále chýba.

"Myslím si, že sme sa od predošlých MS posunuli. Pred dvoma rokmi sme ešte neboli pripravení na to, aby sme získali zlato," povedal Langer pre Idnes.cz.

Česi prešli základnou skupinou bez jediného zaváhania. Tri výhry so skóre 21:4 dokazujú, že na šampionáte v Malmö sú vo výbornej forme.

O dva roky neskôr majú opäť nielen medailové, ale tie najvyššie ambície. Aby sa však vôbec dostali do bojov o medaily, musia vo štvrťfinále zdolať Slovensko (od 20.30 na Arena Sport 1, pozn.).

"V tejto situácii som to vyhodnotil tak, že mi nemôžu pomôcť. Takže to vypínam a iba na pár minút si napíšem s kamarátmi na WhatsAppe," hovorí hráč, ktorý pôsobí vo švédskom klube Storvreta IBK.

Aj v českých médiách sa už viac pozerá na očakávané semifinále so Švédmi. Zápas so Slovákmi má byť povinnou jazdou s jednoznačným skóre.

"Je úplne jedno, koho dostane. Musíme cez nich preletieť, aby sme získali sebavedomie do semifinále, ktoré bude najdôležitejšie," povedal.

Pri výhre nad Nemeckom 9:0 zaznamenal svoj prvý hetrik na MS Tomáš Hanák. V tom čase ešte nevedel, koho budú mať Česi za štvrťfinálového súpera, no hráča Tatrana Střešovice to netrápilo.

Slováci si miestenku vo štvrťfinále vybojovali v zápase proti Estónsku, ktorý vyhrali 9:5. Podľa lídra tímu Dudoviča to nebol najlepší zápas, no dôležité je víťazstvo, ktoré možno označiť za povinné.

"Musíme byť hlavami vo štvrťfinále a nie už v prípadnom semifinále. Keď budeme hrať, čo vieme, a držať sa herného plánu, mali by sme to zvládnuť.

Slovensko je tretíkrát po sebe vo štvrťfinále MS a bude sa snažiť vylepšiť predošlé dve siedme miesta. V Zürichu podľahlo vo štvrťfinále Česku 4:9.

Zaujímavosťou je, že trénerom slovenského tímu je Čech Radomír Mrázek. Ak by sa mu podarilo zaskočiť svojich krajanov, bola by to senzácia.