Stavbár, rentier, či šéf vo svetovej spoločnosti. Čo robia hokejoví hrdinovia z Winnipegu?

Bola to prvá medaila pre slovenský hokej. Farbu z vlasov časom zmyla voda, ale spomienky zostali dodnes. A niektorým nielen tie. Aké hokejové osudy mali hokejoví hrdinovia z Winnipegu a čomu sa venujú dnes?

Pred 25 rokmi získala slovenská reprezentácia do 20 rokov na majstrovstvách sveta v Kanade bronzové medaily.

BRATISLAVA. Držali sa za ramená a hrdo spievali hymnu. Na sebe mali modré dresy a na hlave žlté vlasy. Bol to ich prvý (a pre niektorých aj najväčší) úspech v kariére.

Ján Lašák

Hrdina s maskou z juniorského šampionátu má za sebou bohatú a pestrú kariéru. Tréner Ján Filc ho rok po Winnipegu vytiahol aj do seniorskej reprezentácie.

Ján Lašák po víťazstve nad Švédskom v zápase o bronz na MS do 20 rokov vo Winnipegu 1999. (Autor: TASR/AP)

Vo Winnipegu bol dvojka. Začínal v Liptovskom Mikuláši, neskôr sa so Zvolenom dvakrát dostal do finále extraligy. Najkrajšie časy prežil vo Švédsku v tíme MoDo Hockey, s ktorým v roku 2007 vyhral Elitserien.

Dnes sa okrem toho venuje najmä hokejovej mládeži a so svojim súputníkom v reprezentácii Rastislavom Staňom organizuje kempy pre mladých brankárov.

V súčasnosti brúsi korčule na zimnom štadióne v Banskej Bystrici. „Hľadal som si nejakú prácu, ktorá by ma bavila aj živila,“ prezradil nedávno pre sport24.sk.

V zámorí odohral desať sezón, uplatnil sa aj v NHL, kde nastupoval za New York Islanders a neskôr Floridu Panthers. Dovedna odohral 240 zápasov.

„O šampionáte vždy hovorím ako o najlepšej veci v kariére. Pamätám si posledný zápas proti Švédsku. Boli sme outsideri, ale počas turnaja sme si začali veriť a do zápasu sme šli s tým, že nesmieme prehrať. Radosť bola obrovská.“

Tri roky po bronze z Winnipegu získal so slovenskou reprezentáciou titul majstra sveta vo Švédsku. Zámorskú časť kariéry pretavil v 28 zápasov v NHL za St. Louis a New York Rangers. Neskôr pôsobil aj v Nemecku, Česku a Rusku.

Peter Smrek, Ladislav Nagy a Zoltán Bátovský po góle do siete Švédska v zápase o bronz na MS do 20 rokov vo Winnipegu 1999. (Autor: REUTERS)

„Vytvorili sme úžasnú partiu. Bez úspechu vo Winnipegu by sa mnohí z nás tak ďaleko nedostali alebo by cesta do profesionálneho hokeja bola pre nás náročnejšia,“ tvrdí.

Hokej vypustil z hlavy, keď pred deviatimi rokmi ukončil kariéru. „Podnikateľské aktivity som ukončil a snažím sa čo najviac venovať deťom a sebe, lebo popri športe toho času nebolo veľa,“ dodáva.