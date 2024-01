Gajan hviezdil, Repčík by mohol zaujať v NHL. Buďte hrdí, odkazuje Slovákom expert

Aj oni považovali Slovákov za tím, ktorý by mohol prehovoriť do bojov o medailové pozície. Vypadnutie vo štvrťfinále ich ale v konečnom dôsledku neprekvapilo - v semifinále je skrátka málo miesta pre toľko adeptov.

Ale môžeme to tak naozaj brať? Sportnet sa pýtal expertov na mladých hráčov, a to aj nezaujatých z Kanady, USA a Česka.

Do ankety sa zapojili Steven Ellis pracujúci pre Daily Faceoff a známy aj z pôsobenia v The Hockey News, skaut Medicine Hat Tigers z kanadskej juniorskej WHL Jakub Hromada, skaut webu recruitscouting.com Danny Tiffany a skaut a spolupracovník Sportnetu Samuel Tirpák.

Ako hodnotíte šampionát zo slovenského pohľadu?

Steven Ellis: Myslím si, že tím hral podľa očakávaní. Ani som si nepredstavoval, že by mohli mať 9 bodov po prvých 3 zápasoch a stále sa nemôžem zbaviť myšlienky, či by zvládli zdolať aj Američanov, keby v bránke mali Gajana. Asi skôr nie, ale dostali svoju šancu skončiť prví a hrať proti Lotyšsku, čo by pre nich bolo vynikajúce. Výsledok asi bolí, ale keď vezmem do úvahy všetky okolnosti, hrali obdivuhodne.