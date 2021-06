Potetovaní chlapci na diskotéke. Tak to už dávno nie je, tvrdí Guľa

V Trenčíne pred jedenástimi rokmi vytiahol do áčka šestnásťročného Stanislava Lobotku. V Žiline prerobil vtedy sedemnásťročného Milana Škriniara zo stredopoliara na stredného obrancu. Tréner ADRIÁN GUĽA viedol desať hráčov z futbalovej reprezentácie, ktorá 14. júna odohrá prvý zápas na majstrovstvách Európy proti Poľsku. Guľa sa nedávno spomínal ako kandidát na trénera futbalovej reprezentácie, predtým viedol tím do 21 rokov. Nedávno sa stal trénerom Visly Krakow. Zo súčasného kádra reprezentácie ste viedli desať hráčov. Ktorý vás najviac prekvapil, že až kam to v kariére dotiahol?

Čo sa týka kvality a obrovskej stability na najvyššom stupni, tak Milan Škriniar. Potom možno Denis Vavro. Hlavne tým, že má za sebou už dva veľké prestupy (z FC Kodaň do Lazia Rím a následné hosťovanie v SD Huesca, pozn. red.). V Žiline ste viedli Škriniara od sedemnástich rokov. Dalo sa už vtedy vytušiť, že raz bude oporou svetového veľkoklubu?

Dalo sa to tipovať. Vedeli sme, že má obrovský talent a charakter. Ale, že sa presadí takto dominante, takýmto spôsobom a na takej špičkovej úrovni? Hlavne v úplných začiatkoch to bolo veľmi ťažko predvídateľné. Škriniar od jedenástich rokov býval sám na žilinskom internáte, bez rodičov. To svedčí o jeho vrodenej mentálnej sile. Nakoľko rozhodla o jeho úspechu? V takomto veku odísť od rodiny je určite veľmi náročné. Pamätám si, že v tom období bol v Žiline záujem aj o jeho staršieho brata, ktorý mal tiež víziu hrať veľký futbal. Spolu boli v akadémii. Aj preto to zrejme Milan znášal ľahšie. Je možné, že už vtedy sa budovala jeho mentalita. Škriniar však má veľmi kvalitné rodinné zázemie. Aj to isto zohralo rolu v jeho kariére.

Dodnes sa spomínajú historky, že Škriniar v tínedžerskom veku počúval od krikľúňov z tribún, že je drevený. Bolo to tak? Na slovenských štadiónoch sa toho veľa porozpráva. Ale nevnímal som, že by konkrétne útočili na Škriniara. Že by ho takto spochybňovali. Súčasťou našej práce je aj v maximálnej možnej miere filtrovať takéto veci. Pochybností je vždy miliarda. Ktorý zo súčasných reprezentantov najviac spĺňa trendy súčasného futbalu? Je ich viacej. Výkonnosť brankára Martina Dúbravku je aj po zranení excelentná. Škriniar svoju kvalitu ukazoval každý tretí deň v drese Interu Miláno. Aj v reprezentácii potvrdzuje, že je svetová trieda. Verím, že sa podarí presadiť aj ďalším. Či už je to Lászlo Bénes alebo Róbert Boženík. Treba oceniť aj Patrika Hrošovského. Hrá stabilne a dobre v belgickej lige. Škoda, že mali zdravotné problémy Marek Hamšík a Stanislav Lobotka. Trebárs Lobotku ste v šestnástich vytiahli do áčka Trenčína. Ako ste vnímali nedávnu polemiku, či si zaslúži byť v nominácii na majstrovstvá Európy a kritické hlasy ohľadom jeho nadváhy?

Vôbec som to nevnímal, ide to mimo mňa. Absolútne som sa tomu nevenoval, lebo sa diali iné veci okolo mňa. Ja vidím Stana Lobotku svojimi očami. Vnímam to ako rozhodnutie trénera. Vždy sú nejaké polemiky. Český expert na dátovú analýzu Václav Uzlík si všimol, že dlhodobo nadpriemerné štatistiky má Ivan Schranz, ktorého poznáte z českej ligy. Všimli ste si, že práve on je prototyp moderného futbalistu? Myslíte bežecké GPS dáta?

Hovorím o číslach, ktoré sa viažu k rýchlosti, dynamike, počtu metrov v šprinte... Ivana poznám od sedemnástich rokov. Už pred takmer desiatimi rokmi ešte ako tréner Trenčína som mal oňho záujem. Schranz vtedy pôsobil v Petržalke. Sledovali sme jeho vývoj. V Jablonci prežil fantastickú sezónu. Ale už rok predtým v Českých Budějoviciach ukázal obrovskú ochotu pracovať vo vysokej intenzite a tempe. Čísla to iba potvrdzujú. Neustále napreduje a zlepšuje sa. A to je úžasné. Verím, že po majstrovstvách Európy môže preňho prísť ďalší zaujímavý krok. Je z neho veľmi zaujímavý hráč. Ale musí byť zdravý.

Ako vnímate jeho prestup do Slavie Praha? Nečudujem sa, lebo Slavia hľadá obdobnú typológiu ako je práve Schranz schopný plniť. Je to vysoká intenzita, opakované šprinty. A obrovská ochota pracovať pre mužstvo. Spomínaný analytik tiež tvrdil, že mnohí hráči, ktorí boli konkurencieschopní v rámci európskeho futbalu pred troma rokmi, už nestíhajú. Zaspali dobu. Síce sa nezhoršili, ale prešiel okolo nich rýchlik. Súhlasíte? Možno na to nie je nutná špeciálna dátová analýza. Zrejme je to viditeľné aj voľným okom. Futbal sa zrýchľuje. A to nielen bežeckými schopnosťami hráčov pracovať v maximálnej intenzite. Dnes už nie je až tak trendom objemovo robiť kilometre. Treba ich skôr urobiť v čo najvyššej rýchlosti. Dôležité je opakovať šprinty a tiež intenzitu pohybu. Stále je to však o súčinnosti a hernej činnosti jednotlivca. A tiež schopnosti vložiť rýchlosť do práce s loptou.

Milan Škriniar. (Autor: TASR/AP)

Vy pracujete s dátami v praxi. Sú ozaj také dôležité? Nepopieram, že čísla sú veľmi dôležité. Sú trendové. Musíme ich však odfiltrovať do takej miery, aby sa na takýto futbal dalo pozerať. Nie je zárukou, že s 11 rýchlymi šprintérmi budete hrať automaticky rýchly futbal. Futbal je loptová hrať, kde stále treba vnímať rýchlosť reakcie, prvého dotyku, prihrávania, či prepínania. Je dôležité, aby chlapci bežali opakovane rýchlo a vo veľkej intenzite. GPS dáta sú vynikajúce a veľmi podstatné, ale stále sa bavíme o futbale.

Skauti vraj dnes uprednostnia skôr rýchleho hráča ako trebárs technika so šikovnou ľavačkou. Čo si o tom myslíte? Ja by som si to nedovolil takto tvrdiť. Aj keď to dáva určitú logiku, lebo bežecká rýchlosť ide jednoznačne do popredia. My však takúto strohú informáciu nemôžeme podať trénerom tak, že aby prestali pracovať s technickými hráčmi. Nemôžu sa zrazu zameriavať iba na chlapcov, ktorí rýchlo bežia. Bolo by absolútnou chybou vnímať futbal iba cez GPS dáta. Musíme ochrániť futbalistov. Všetko to treba vložiť do súčinnosti práce s loptou. Trebárs atlét Ján Volko je génius, čo sa týka šprintu, ale neviem, či by niekoho prešprintoval s loptou. Ide tu aj o súčinnosť a načasovanie nábehu. Nemôžeme to brať izolovane. Pozrime sa na najlepších futbalistov sveta ako Robert Lewandowski, či Cristiano Ronaldo. Sú to vyrysovaný svalnáči. Je to nevyhnutné vo svetovom futbale?

O dronoch mi rozprával Škriniar už v čase, keď pôsobil v Sampdorii Janov. Takáto vec vás inšpiruje a nadchne. Adrián Guľa, futbalový tréner

Je to prirodzený vývoj. Ak chcete byť rýchly, potrebujete nabrať aj svalovú hmotu. Je logické, že trend sa kladie na fyzickú pripravenosť hráča. Dnes futbal už nie je o jednej zložke, ale o komplexnej príprave. Je vidieť ako sa vám hráči menia pred očami počas tréningového procesu. Je to nevyhnutné. Nejde iba o silu a rýchlosť, ale o prevenciu pred zraneniami. Aby bolo telo hráča špičkovo pripravené na opakovaný výkon. Hrať zápasy systémom: streda a sobota. Je neskutočné, že hráči zvládajú takéto tempo. Svetoví hráči dbajú na detaily ako je napríklad správna teplota v izbe. Je to bežné aj pre slovenských reprezentantov? Iste, že chlapcom treba ukázať cestu. Viackrát bolo spochybňované, že prečo sa bavíme o takýchto detailoch. Nie je to tak, že prídete na hodinu na štadión. Dnes je trendom robiť futbal ako životný štýl.

Dnes už veľa našich hráčov má individuálnych trénerov, pracujú na mentálnom koučingu. Starajú sa o databázu vlastných výkonov cez Instat dáta. Tiež dbajú na špeciálny jedálniček. Niektorí už majú prepracovaný aj spánkový režim. Môžete byť konkrétnejší? Verejnosť často vníma futbalistov ako potetovaných chlapcov, ktorí po zápase idú na diskotéku. Tak to už dávno nefunguje. Chalani majú futbal ako životný štýl. Odhadom, tak 90 percent z nich sú na sebe ochotní tvrdo pracovať. Videli ste, ako sa individuálne pripravovali počas korona prestávky. Inak by neboli na takej úrovni. Aj keď je prirodzené, že vám to z času na čas niekto pokazí. Hráčov je veľa a každý sme nejaký. V národnom tíme sú hráči, ktorí sú ochotní robiť niečo navyše. Napriek svojmu talentu. Väčšinou sa stretávam s chlapcami, ktorí berú futbal ako životný štýl. Trebárs Matúš Bero, ktorý sa do nominácie nedostal, je úžasný a pracovitý chalan. Verím, že sa už na ďalší veľký turnaj dostane.

V Barcelone si potrpia na špeciálnu hudba v kabíne pred zápasom. Trebárs rocková hudba vraj rozpumpované telo neupokojí, lebo potrebujete, aby sa čo najrýchlejšie začala regenerácia. Čo si o tom myslíte? Niektoré zdroje sú dostupné. Môžete si trebárs pozrieť, že ako a prečo funguje basketbalista LeBron James. A v Barcelone tiež vedia, že kedy majú pustiť regeneračnú hudbu a kedy takú, čo ich nabudí. V tomto by som však nebol paušálny. Na každého hráča sa treba pozerať individuálne. Niekoho nabudí rocková hudba, iného slovenská pesnička. Každý by sa mal pozerať na svoj výkon zo svojho pohľadu. Tak, že sleduje, že čo mu robí dobre a čo mu škodí. Keď hral Marek Hamšík ešte za Neapol, tak sme na stáži mali možnosť nazrieť do klubu. Nie každý vám však otvorí dvere.

Škriniar hral teraz v Interi Miláno pod vedením famózneho trénera Antonia Conteho. Iste mali nejaké zaujímavé metódy, ktoré sa nedostali ihneď von. Postupne sa však dozvieme, že ako fungovali. Treba poukázať na to, že ako tvrdo musí hráč pracovať. Ako každé tri dni musí robiť nielen fyzicko–taktické veci, ale aj psychicky zvládať náročnosť očakávania.

Adrián Guľa ako tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov. (Autor: TASR/Marko Erd)

Českých novinárov fascinovali drony, ktoré ste používali. Inšpiroval vás Maurizio Sarri, bývalý tréner Neapola, Chelsea a Juventusu? Ja som to príliš nepoužíval. Možno dvakrát. Priznám, že sme s tým mali problém. Nie je jednoduché len tak používať drony. Na to potrebuje množstvo povolení, nechcete ich porušovať. Skôr som používal určitý kamerový systém. O dronoch mi rozprával Škriniar už v čase, keď pôsobil v Sampdorii Janov. Takáto vec vás inšpiruje a nadchne. Potom však prídete do slovenskej reality a zistíte, že nemôžete lietať. Na druhej strane nepotrebuje vždy najmodernejšiu technológiu. Vystačíte si aj s obyčajnou kamerou, ktorá je postavená na stojane. Je to o ochote a vydržať aj vtedy, keď prehrávate. Vy ste boli fanatik do nových trendov od začiatku, však? Pamätám si ako sme v Trenčíne začínali so systémom Panini. Počítal prihrávky a počet kontaktov s loptou. Nedávno som to našiel a prišlo mi to vtipné. Pritom pred 10 rokmi to bolo niečo neuveriteľné. Neskôr sme prešli na modernejšie veci. Najčastejšie sa využívali Instat dáta, ktoré sa pozerajú na výkon hráča hlavne z herného pohľadu. Trebárs vyhodnocujú, že koľkokrát ste mali loptu, komu ste ju prihrali. Chalani už dlhodobo s nimi pracovali a dostávali ich do telefónov. Dáta sú trend. Je podstatné, aby ste hráčovi ukázali aj fakty a nie iba váš pocit.

Jednou z kľúčových vecí je regenerácia. Bol Škriniar výnimočný aj v tomto smere? Je to veľmi dôležitá vec. Keď však hrával v Žiline, tak sme ešte nemali taký nabitý program. Neboli sme ešte na takej úrovni, aby sme vedeli odsledovať rýchlosť jeho regenerácie. Videli sme, že je Milan čoraz rýchlejší, lebo sme používali fotobunky. Viete si zmerať silové parametre, bežecké parametre na tridsať metrov. GPS vám vypľuje dvesto bežeckých údajov. Je dôležité, aby ste mali odborníka, ktorý vyfiltruje podstatné údaje.