Tarkovič? Je slušný a inteligentný. Zišlo by sa mu tridsať percent z Kozáka

Hráčska kariéra: Tatran Prešov, Doprastav Bratislava, Devín, Artmedia Petržalka

Klubový tréner: hrajúci asistent trénera TJ Spoje Bratislava (3. liga), hrajúci asistent trénera ŠK Svätý Jur (3. liga), asistent trénera ŠK Matadorfix Bratislava (2. liga), asistent trénera v Spojených arabských emirátoch v tíme Baniyas SC, 2006 – 2008 asistent trénera 1. FC Tatran Prešov, 2008 – 2011 športovo-technický riaditeľ MFK Košice, 2010 – 2011 hlavný tréner MFK Košice, 2011 hlavný tréner 1. FC Tatran Prešov, 2012 – 2013 asistent trénera MŠK Žilina a riaditeľ akadémie, 2013 hlavný tréner MŠK Žilina

Reprezentačný tréner: 1997 – 2002 tréner ženskej reprezentácie do 19 rokov a asistent trénera A-tímu ženskej reprezentácie, 2000 – 2005 skaut slovenskej reprezentácie do 19, 20 a 21 rokov, 2004 – 2005 skaut A-tímu Slovenska, 2009 – 2011 hlavný tréner reprezentácie do 18 rokov a asistent trénera reprezentácie do 19 rokov, 2013 – 2018 asistent trénera A-tímu reprezentácie, od 2020 hlavný tréner A-tímu reprezentácie.