Weiss upozorňuje na silu súpera. Jeho syn zrejme hrať nebude

Vladimír Weiss st. upozornil na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii aj na silu litovského súpera, ktorý vyradil v 2. predkole Ligy majstrov Malmö celkovým skóre 3:0 a v play off Európskej ligy tesne vypadol s Ludogorcom Razgrad, keď inkasoval v 120. minúte z jedenástky:

Vo štvrtok proti FK Žalgiris Vilnius (21.00) nebude gruzínsky stredopoliar k dispozícii po červenej karte, ktorú videl v predĺžení odvetného súboja play off proti HŠK Zrinjski Mostar (2:1 pp, 7:6 z 11 m).

Do kádra Vilniusu pre EKL sa nezmestil slovenský útočník Jakub Sylvestr. Podľa Weissa st. aj to dokazuje, aká je konkurencia v tíme kazašského trénera Vladimira Čeburina:

Musíme ušiť taktiku, ktorá bude platiť. Bude to ťažké, majú kvalitu, veľa zahraničných hráčov, zahraničného trénera a konsolidovaný tím. Nebojíme sa ich, ale máme rešpekt pred ich kvalitou."

"Žalgiris je ťažší súper ako ten predtým, ktorého si tiež vážim, lebo sme cez neho ledva-ledva prešli. Má ešte lepších individuálnych hráčov v útoku, ako mali niektorí naši predchádzajúci súperi.

Musíme hrať pozorne, disciplinovane. Bude nám chýbať Kankava, to musíme vyriešiť, to je otázka číslo 1. Musíme byť kvalitní v útoku, to je otázka číslo 2.

Musíme aj dobre brániť, lebo keď dáte Ludogorcu a Malmö po tri góly, musíte niečo vedieť. Verím, že ľudia vo štvrtok uvidia výborný zápas."

Klub očakáva 12 až 14-tisíc fanúšikov

Európska futbalová únia (UEFA) potvrdila súpisku Slovana s 25 menami. Po zraneniach sa na ňu vrátili Vladimír Weiss ml. a stredopoliar Ibrahim Rabiu.

"Mali veľký výpadok, Vlado bol mimo šesť týždňov, Ibi ešte dlhšie. Sú v kádri, trénujú, ale určite nebudú hrať od začiatku. V prípade nejakej pomoci sa dá s nimi počítať, ale skôr nie ako áno.