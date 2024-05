Olympiakos F.C.



Hráči Olympiakosu Pireus prežívajú výbornú európsku sezónu. Dostali sa až do finále Konferenčnej ligy. V domácej lige sa im však až tak nedarilo. Skončili až na treťom mieste, kde pred sebou nechali dvoch rivalov AEK Atény a PAOK Solúň. Dnes sa očakáva výborný zápas v búrlivej atmosfére. Uvidíme ako ho Gréci zvládnu.



ACF Fiorentina



Zverenci Vincenza Italiana si zahrajú finále Konferenčnej ligy druhý rok po sebe. V minuloročnom finále v Prahe podľahli anglickému West Hamu United 0:1. Fiorentina skončila v talianskej Serii A na ôsmej pozícii so ziskom 57 bodov. Ak by dnešný zápas nezvládli a prehrali ho tak, by si aj budúci rok Konferenčnú ligu zahrali.