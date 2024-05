Fiorentina chce odčiniť vlaňajšiu prehru, Olympiakos zabojuje o historický úspech

ATÉNY. Futbalisti Fiorentiny chcú odčiniť minuloročnú prehru vo finále a ukončiť viac ako 20-ročnú čakanie na zisk trofeje. V stredu o 21.00 h nastúpia v Atenách v boji o triumf v Európskej konferenčnej lige proti Olympiakosu Pireus. Grécky tím čaká premiéra vo finále európskej pohárovej súťaže a na štadióne ligového rivala AEK chce dosiahnuť svoj historický úspech.

Finále Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 Streda 29. mája, 21.00 h, Atény: Olympiakos Pireus - ACF Fiorentina Rozhodca: Artur Dias (Portug.)

Fiorentina sa naposledy z trofeje tešila ešte v roku 2001, keď vyhrala Taliansky pohár. Na európskej scéne najviac zažiarila v roku 1961 triumfom v niekdajšom Pohári víťazov pohárov (PVP) nad Glasgowom Rangers.

Vlani v pražskom finále EKL prehrala s West Hamom 1:2, no tentokrát má šancu na reparát. "Sme veľmi hrdí. V európskej súťaži sme hrali dva roky za sebou a v oboch prípadoch sme sa dostali do finále. Je to vizitka tvrdej práce celého tímu. V minulej sezóne sme zažili skvelú cestu, aj keď koniec nebol podľa predstáv. Tento rok sme to zopakovali a budeme sa snažiť urobiť maximum, pretože Fiorentina už dlhé roky nezískala žiadnu trofej. Máme ďalšiu príležitosť a tentoraz sa pokúsime pripraviť lepšie. Dúfam, že naše úsilie, práca, ktorú sme venovali tejto súťaži, nám prinesie 'čerešničku na torte'," uviedol tréner Vincenzo Italiano podľa uefa.com.

Titul pre zosnulého riaditeľa Taliansky klub si uvedomuje silu súpera a nechce podceniť Olympiakos. "Čaká nás náročný súper. Ak sa vám podarí vyhrať semifinále na dva zápasy proti Aston Ville, musíte mať kvalitný tím. A bude to pre nich domáci zápas. Pripúšťam, že to nie je ich štadión, ale stále budú hrať vo svojom meste. Myslím si, že to pre nás bude ešte väčšia výzva. Budeme sa musieť sústrediť len na to, aby sme zdolali súpera, ktorý má podľa mňa kvalitu, schopnosti, a budeme sa snažiť, ako vždy, vyťažiť zo zápasu maximum," dodal kouč Fiorentiny.

Tréner Fiorentiny Vincenzo Italiano počas tréningu v Aténach. (Autor: TASR/AP)

Nadviazal na neho útočník Andrea Belotti, ktorý hral minulý rok za AS Rím: "Víťazstvo by mesto potešilo, umožnilo by mu oslavovať. Aj keď som tam nebol, viem si predstaviť, čo prežívali minulý rok, keď prehrali. Tentoraz potrebujeme iný výsledok, aby mesto opäť povstalo."

Hráči a vedenie klubu Serie A vyhlásilo, že titul by venovalo svojmu zosnulému generálnemu riaditeľovi Giuseppe "Joeovi" Baronemu, ktorý zomrel v marci po zástave srdca. "Toto finále je dôležité aj pre niekoho, kto už, žiaľ, nie je medzi nami. Niekoho, kto žil Fiorentinou srdcom a dušou, kto pre ňu urobil všetko a navždy bude žiť v našich srdciach. Hovorím o Joeovi," vyhlásil Belotti. Prvé finále Olympiakosu Olympiakos je len druhý grécky tím, ktorý sa dostal do finále v niektorej z európskych pohárových súťaži. V roku 1971 Panathinaikos prehral v rozhodujúcom súboji o trofej niekdajšieho EPM (predchodca Ligy majstrov) vo Wembley s Ajaxom Amsterdam 0:2. Španielsky tréner Jose Luis Mendilibar chce doviesť tím opäť až k titulu a napodobniť svoj úspech z minulého roka, keď so Sevillou triumfoval v Európskej lige.

"Situácia je veľmi podobná. Sevilla bola v boji o zostup, my v Olympiakose nie, ale očakávania sú tu vysoké a my sme ich nenaplnili. Nemohli sme vyhrať ligu, ale môžeme uspieť v európskej súťaži, ako sa nám to podarilo v Seville. Musíme to vnímať ako každý iný duel. Nikdy nerád robím niečo inak len preto, že ide o veľký zápas. Do tohto bodu sme sa dostali aj bez toho, tak prečo to teraz meniť," skonštatoval Mendilibar.

Tréner Olympiakosu Pireus Jose Luis Mendilibar počas tréningu v Aténach. (Autor: TASR/AP)

Keď to dokážu mladíci, prečo by sme nemohli my? Táto sezóna je pre tradičný klub výnimočná, juniori Olympiakosu vyhrali v apríli mládežnícku Ligu majstrov po finálovom triumfe nad AC Miláno.

"Ani im nikto neveril. Hrali vo vyraďovacej časti proti Interu, Bayernu a fanúšikovia si mysleli, že vypadnú. No nestalo sa tak a aj keď boli vo finále proti AC outsider, dokázali vyhrať. A keď to dokážu mladíci, prečo by sme to nemohli dokázať my? Proti Ferencvárosu, Fenerbahce a najmä Aston Ville sme boli v rovnakej situácii a našli sme spôsob, ako to zvládnuť," pokračoval tréner Mendilibar a vyjadril sa aj, čo by triumf vo finále znamenal pre tím: "Bolo by to úžasné. Zapísali by sme sa do histórie Olympiakosu a gréckeho futbalu. Uvidíme. Vieme, že to bude veľmi ťažké proti talianskemu klubu, ale vo finále je všetko možné." Výborná forma El Kaabiho Grécky tím sa bude spoliehať v ofenzíve na marockého útočníka Ayoubu El Kaabiho, ktorý v prvom semifinálovom dueli na ihrisku Aston Villy prispel k triumfu 4:2 hetrikom a v odvete dal oba góly Olympiakosu.

S desiatimi gólmi je najlepší strelec súťaže. "Sníval som o tom, že budem hrať v európskej súťaži. Teraz sme sa dostali do finále a sme už len malý krôčik od najväčšej radosti, zdvihnutia trofeje. Dúfam, že je to sen, ktorý sa splní 29. mája," uviedol Maročan.

Ayoub El Kaabi sa teší z gólu. (Autor: TASR/AP)

"Nikdy predtým sme sa nedostali ani do semifinále, nie ešte do finále. Všetci sme boli hrdí a nadšení, najmä keď nás ľudia vítali na letisku. Nie sú to len naši fanúšikovia, všetci Gréci sú na nás hrdí." Najprísnejšie bezpečnostné opatrenia Hrať sa bude na gréckej pôde, na štadióne ligového rivala AEK v Aténach, iba 15 km od domovského stánku Olympiakosu. Ten je so 47 domácimi titulmi najúspešnejší grécky klub, v Európe to doteraz najďalej dotiahol do štvrťfinále Ligy majstrov (1998/99) a do štvrťfinále niekdajšieho Pohára víťazov pohárov (1992/93).

Zápas sa uskutoční za najprísnejších bezpečnostných opatrení. Finále Gréckeho pohára sa počas uplynulého víkendu konalo bez fanúšikov pre obavy z možných násilností. Zápas sa napriek tomu skončil chaoticky po tom, ako Panathinaikos zdolal Aris 1:0 gólom v nadstavenom čase, keď musela zasahovať polícia, aby ochránila francúzsku rozhodkyňu Stephanie Frappartovú. Tú konfrontovali hráči Arisu a ďalší predstavitelia klubu.