Taký koeficient Slovan ešte nemal. Je vyššie ako Sparta, no opäť musí začínať od nuly

Pre belasých to boli v ére samostatnosti v pohárovej Európe najúspešnejšie sezóny, či už z pohľadu celkového umiestnenia alebo získaných bodov do klubového i národného koeficientu UEFA.

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava majú za sebou dve pohárové sezóny, v ktorých to dotiahli až do jarného pokračovania Konferenčnej ligy.

Napriek tomu nenastane v prípade slovenského majstra pred novým ročníkom žiadna zmena a čaká ho opäť dlhá cesta do hlavnej časti jednej zo súťaží.

Už prvý dvojzápas bude veľmi dôležitý

Začiatkom týždňa spoznal Slovan možných súperov v prvom kvalifikačnom kole Ligy majstrov. Bude v pozícii nasadeného tímu a zrejme aj papierového favorita.

V majstrovskej vetve figurujú medzi nenasadenými mužstvami šampióni San Marína, Andorry, Luxemburska, Malty, Litvy, ale aj mužstvá zvučnejšieho mena.

Slovanisti majú stále v pamäti dvojzápas s gruzínskym Dinamom Batumi.

V júli 2022 sa po 90 minútach zrodili dve bezgólové remízy, no v predĺžení odvetného zápasu skóroval Zuriko Davitashvili.

So Slovanom to vyzeralo zle, zostávalo málo času, no najskôr vyrovnal Tigran Barseghjan a potom gólom priamo z rohu rozhodol Vladimír Weiss ml.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Dinamo Batumi - Slovan Bratislava