Úspech, na ktorý čakalo celé Grécko. Olympiakos získal prvú európsku trofej

Konferenčná liga - finále

Olympiakos si vďaka triumfu zabezpečil aj miestenku do skupinovej fázy nasledujúcej edície Európskej ligy.

Pireus je so 47 domácimi titulmi najúspešnejší grécky klub, v Európe to doteraz najďalej dotiahol do štvrťfinále Ligy majstrov (1998/99) a do štvrťfinále niekdajšieho Pohára víťazov pohárov (1992/93).