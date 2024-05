Hrdinom Olympiakosu sa stal marocký kanonier. Splnili sme sľub fanúšikom, hovorí

Oslávime to a oslávime to tak, ako sa patrí. Potom začneme pracovať na tom, čo nás čaká v budúcej sezóne," zdôraznil 63-ročný Mendilibar, ktorého zverenci majú v budúcej sezóne isté miesto v skupine Európskej ligy.

V meste okamžite vypukli búrlivé oslavy, ku gratuláciám sa pridal aj grécky premiér Kyriakos Mitsotakis a na sociálnu sieť napísal: "Skutočná legenda! Olympiakos vyhral konferenčnú ligu a píše históriu! Úžasná noc pre klub, ale aj pre grécky futbal ako celok. Gratulujeme!"

Pireus je so 47 domácimi titulmi najúspešnejší grécky klub, v Európe to doteraz najďalej dotiahol do štvrťfinále Ligy majstrov (1998/1999) a do štvrťfinále niekdajšieho Pohára víťazov pohárov (1992/1993).