Životný výkon mladého Slováka na mamuťom mostíku. Kapustík zaletel do TOP 15

Žiadny Slovák na mostíku tak ďaleko nikdy nezaletel.
Skokan na lyžiach Hektor Kapustík dosiahol v pretekoch Svetového pohára v nórskom Vikersunde najlepší výsledok v kariére, keď na mostíku HS 240 obsadil 13. miesto.
Iba o jedinú pozíciu tak zaostal za najlepším umiestnením Slováka v ére samostatnosti, ktorým je 12. priečka Martina Švagerka z Osla z marca 1993.
Doterajším maximom 17-ročného pretekára bolo 20. miesto v poľskom Zakopanom, čo boli jediné preteky, v ktorých bodoval.
Osemnásťročný Kapustík sa vo Vikersunde ukazoval vo výbornej forme, už v oficiálnom tréningu zlepšil národné maximum najprv na 227,5 m.
V 1. kole súťaže predviedol pokus dlhý 223 metrov a obsadil 12. priečku so ziskom 190,3 b. V druhom mu priali podmienky, keď mu zafúkal vietor pod lyže a národné maximum výrazne prekonal.
Solídne zvládol aj telemark a celkovo získal 400,9 b. V konečnom hodnotení sa zosunul iba o jedinú priečku.
Z prvého triumfu v kariére sa tešil Rakúšan Stefan Embacher so ziskom 459,1 b. Druhý skončil Japonec Tomofumi Naito (446,8 b), tretiu pozíciu získal Nór Johann André Forfang (443,7).
Už istý držiteľ veľkého krištáľového glóbusu Slovinec Domen Prevc obsadil 5. miesto (439,2).