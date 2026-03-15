Ani tentokrát to nevyšlo. Kapustík nemal postúpiť do 2. kola, to napokon zrušili

Japonský skokan na lyžiach Tomofumi Naitó vyhral nedeľňajšiu súťaž na podujatí Svetového pohára v Osle a tešil sa z premiérového triumfu v prestížnom seriáli.
Na Holmenkollene viedol po 1. kole so ziskom 128,7 bodu, keď skočil 131,5 m, druhé kolo organizátori zrušili pre nepriaznivé poveternostné podmienky.
Slovenský skokan Hektor Kapustík obsadil 34. miesto, na mostíku HS-134 pristál na značke 120,5 m a od rozhodcov dostal 103,9 b.
Naitó mal vo veternej lotérii dobré podmienky a dokonale to využil. Tridsaťtriročný Japonec predtým v prestížnom seriáli nikdy nestál na pódiu.
Druhý skončil s minimálnym odstupom 0,1 bodu Slovinec Anže Lanišek, tretí bol s mankom 1,1 b.
Fín Antti Aalto, ktorý sa prvýkrát v kariére dostal na stupne víťazov. Najdlhší skok dňa predviedol Nór Kristoffer Eriksen Sundal, ktorý zaletel do vzdialenosti 134 m, dostal však nižšie štýlové známky.
Už istý držiteľ veľkého glóbusu Slovinec Domen Prevc skončil deviaty (118,5 b.).