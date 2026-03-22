Kapustík prišiel o ďalšiu šancu. Nedeľné lety v Nórsku zrušili pre silný vietor

Slovenský reprezentant v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík. (Autor: TASR)
TASR|22. mar 2026 o 18:48
Sezóna skokov na lyžiach vyvrcholí o týždeň v Slovinsku.

Preteky Svetového pohára v skokoch na lyžiach v nórskom Vikersunde sa v nedeľu neuskutočnili.

Druhú víkendovú súťaž v letoch znemožnili nepriaznivé podmienky, predovšetkým silný vietor.

Hektor Kapustík tak nedostal príležitosť prekonať najlepšie umiestnenie slovenského reprezentanta v ére samostatnosti, keď v sobotu v prvej súťaži v nórskom stredisku obsadil 13. priečku.

Zaostal iba o jedinú pozíciu za národným maximom, ktoré ešte v marci 1993 vytvoril Martin Švagerko. Kapustík zároveň v 2. kole vytvoril nový národný rekord 235,5 metra.

Možnosť bude mať ešte budúci týždeň vo finále SP v slovinskej Planici, kde sa budú konať dve individuálne súťaže.

Istým držiteľom veľkého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo už je Slovinec Domen Prevc. Informovala o tom FIS.

