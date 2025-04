Olympiádu má na dosah, ale štát na ňom ide šetriť. Nemá výkonnosť, tvrdí šéf Dukly

„Miestenky nám doslova trčia z vrecka,“ tvrdí Šiarnik. O to viac ho nemilo prekvapilo, že Vojenské športové centrum Dukla mu nepredĺžilo zmluvu profesionálneho športovca.

Chce poukázať na anomálie

30-ročný skialpinista o tom informoval na sociálnej sieti. „Včera mi bolo oznámené, že k 30. 4. sa uzatvára jedna kapitola mojej športovej cesty. Po dvoch rokoch pôsobenia vo VŠC Dukla mi nebude predĺžená zmluva profesionálneho športovca.

Rozumiem, že žijeme časy úspor a dlhodobo fandím tomu, aby sa štátne výdavky osekávali na minimum. Napriek tomu ma prekvapilo načasovanie tohto rozhodnutia. Prichádza krátko pred začiatkom olympijskej sezóny, keď nám miestenky na olympiádu takmer trčia z vrecka.

Presný dôvod nepredĺženia zmluvy nepoznám. Bolo mi povedané len to, že nespĺňam nové kritériá. O to viac ma to zaráža, pretože v uplynulej sezóne veľa mužských výsledkov v top 10 v olympijských športoch nenájdete,“ napísal športovec na Instagrame.