Vyhrali sme dve vojny a máme aj MS. Šípkar pobúril fanúšikov, neskôr sa kajal

V tom druhom poste už vyjadril aj slová ľútosti. "Pokiaľ ide o to, čo som povedal na pódiu, bolo to trochu hlúpe. To, čo bolo povedané, bolo v zápale po zápase s Martinom. Nemalo to vôbec poškodiť city iných a veľmi sa ospravedlňujem," uviedol.

Na Williamsa čaká v ďalšom kole lepší z dvojice Damon Heta - Berry van Peer.

Mladý zjav udivuje aj naďalej

Na majstrovstvách sveta pokračuje aj nový zjav šípkarskeho sveta, len 16-ročný Luke Littler z Anglicka. V treťom kole, v ktorom bol miernym favoritom, zdolal Kanaďana Matta Campbella 4:1 na sety.

Littler pôsobil v zápase mimoriadne dominantne. Nahádzal osem maximálnych hodov, 44-krát prekonal 100-bodovú hranicu a priemer na tri šípky mal 97,19. Súperovi dovolil uhrať len šesť legov z dvadsiatich.