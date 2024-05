Ôsmy deň na MS: Rakúske hokejové povstanie sa nekoná, Česi oslavujú istotu štvrťfinále

Zvíťazili s prehľadom 4:1 a s 10 bodmi sa posunuli na druhú priečku v B-skupine . Poľsko zostáva so ziskom jedného bodu na ôsmej priečke.

„Škoda, že Poliakom neuznali gól a USA odskakujú. Mohlo to byť zaujímavejšie. Ale Kesselring ukázal, ako sa to robí. Prihrávka, strela. Jednoduché. Takto sa hrá hokej. Brankár nemal pri jeho strele šancu,“ hodnotil prvý gól USA Rastislav Pavlikovský.

Nemci vzbudzujú rešpekt

Nemci do veľkej miery kopírujú vývoj z vlaňajších majstrovstiev sveta. Vlani mali po troch zápasoch nula bodov a až následne sériou štyroch výhier sa prebojovali do štvrťfinále. Tento rok to je podobné.

Kritická bola prehra so Švédskom 1:6, po ktorej tréner dlho do noci dohováral hráčom, aby sa vrátili k aktívnej hre. Evidentne to zabralo.

Vo dvoch nasledujúcich zápasoch spustili Nemci kanonádu. Strelil spolu 16 gólov a súperov úplne potupili. V piatok zvíťazili nad Kazachstanom vysoko 8:2. Hoci prvý gól si strelili Kazachovia do bránky sami.

"Nešťastný moment, no gól to bol pekný," povedal po prvej tretine v štúdiu JOJ Šport expert Rastislav Konečný.