Stále má pred očami mŕtve telo. Pri výstupe na Everest našla silu a odvahu

Na Everest vystúpila normálnou, klasickou výstupovou cestou s pomocou kyslíkových fliaš a mala so sebou aj osobného šerpu z agentúry Seven summit Treks, ktorá zabezpečovala jej výstup.

Ľudia to opisujú ako mestečko, ktoré je rozdelené na rôzne expedičné tímy. Bolo tam viac ako tisíc ľudí. Často sa tam však ľudia striedajú. Človek to tak nevníma. Ja som sa stretávala možno s dvadsiatimi alebo tridsiatimi ľuďmi za celý čas.

Mohla som však iba čupieť a nie stáť. Vlasy som si umyla tak, že som ostala oblečená a iba som si zohla hlavu. Až potom som si umyla telo, aby som neprechladla. Dvakrát som si takto umývala vlasy. Nie vždy sa to však dalo, muselo byť slnečno.

Bolo to riziko. Ak by sa zatiahlo, tak by mi vlasy nevyschli a prechladla by som. Cez deň bolo okolo nula stupňov a v noci okolo -10 až -16.

Výstup na najvyššiu horu sveta je mužský svet. Koľko ste stretli žien?

Žien je tam veľmi málo, je to veľmi mužskú svet. Aj to je jeden z dôvodov, prečo som sa na tento výstup podujala. Rada posúvam normy. Odhaduje sa, že je tam asi desať percent žien. Viem to aj potvrdiť. Mám veľa fotiek, kde som ja a iba muži.