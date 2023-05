Nemec priletí do Rigy v sobotu, Tatar je citlivá téma

RIGA. Asistent trénera Peter Frühauf potvrdil, že obranca Šimon Nemec posilní slovenskú reprezentáciu na majstrovstvách sveta 2023 v hokeji.

Devätnásťročného mladíka po sezóne v AHL povolali New Jersey Devils do prvého tímu, ale do play-off nezasiahol. Do Rigy pricestuje v sobotu. Reálny je jeho štart proti Kanade v treťom zápase na turnaji.

V hre je aj účasť útočníka Devils Tomáša Tatara.