Muži aj ženy si počínali rovnako. Na ME uzatvárali v pretekoch dvojíc TOP 10

Slovenskí reprezentanti v sánkovaní Christián Bosman a Bruno Mick obsadili v pretekoch dvojíc na majstrovstvách Európy v nemeckom Oberhofe 10. miesto. Na víťazné nemecké duo Tobias Wendl a Tobias Artl stratili 1,455 sekundy.
Podujatie v Oberhofe bolo zároveň súčasťou Svetového pohára, s rovnakým časom klasifikovali Slovákov na 12. priečke.
Medzi ženami reprezentovala Slovensko dvojica Viktória Praxová a Desana Špitzová. Slovenské duo finišovalo na poslednom 10. mieste so stratou 3,442 s na víťazné Nemky Jessicu Degenhardtovú a Cheyenne Rosenthalovú.
V klasifikácii Svetového pohára obsadili Slovenky 13. miesto. V súťaži tímov, kde Slovensko nemalo zastúpenie, triumfovali domáci Nemci s náskokom 0,147 s na Rakúsko.
ME v sánkovaní 2026
Muži - dvojice: 1. Tobias Wendl, Tobias Artl 1:22,687 min., 2. Toni Eggert, Florian Müller (obaja Nem.) +0,254 s, 3. Juri Thomas Gatt, Riccardo Martin Schöpf (Rak.) +0,389, ..., 10. Christián Bosman, Bruno Mick (SR) +1,455
Ženy - dvojice: 1. Jessica Degenhardtová, Cheyenne Rosenthalová (Nem.) 1:23,956 min., 2. Selina Egleová, Lara Michaela Kippová (Rak.) +0,181 s, 3. Dajana Eitbergerová, Magdalena Matschinová (Nem.) +0,332, ..., 10. Viktória Praxová, Desana Špitzová (SR) +3,442 s
Tímy: 1. Nemecko 3:10,452 min., 2. Rakúsko +0,147 s, 3. Lotyšsko +0,910