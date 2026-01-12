Slovensko získalo ďalších päť olympijských miesteniek. Ninis vyrovná rekordný zápis

Slovenský sánkár Jozef Ninis.
Slovenský sánkár Jozef Ninis. (Autor: TASR)
TASR|12. jan 2026 o 13:31
V pretekoch miešaných štafiet Slovensko nebude mať zastúpenie.

Slovenskí sánkari získali päť miesteniek na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Jozef Ninis pôjde už na svoju šiestu zimnú olympiádu a vyrovná rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka.

V súťažiach dvojíc zasiahnu do bojov Christián Bosman s Brunom Mickom a Viktória Praxová s Desanou Špitzovou. V pretekoch miešaných štafiet Slovensko nebude mať zastúpenie.

O olympijských miestenkách definitívne rozhodlo postavenie v redukovanom poradí Svetového pohára po víkendovom podujatí v nemeckom Winterbergu. Na ZOH 2026 sa medzi jednotlivcami predstaví 25 mužov i žien, 17 mužských dvojíc a 11 ženských dvojíc.

Olympiáda tesne unikla Mariánovi Skupekovi, ktorý je prvý pod čiarou. Blízko k účasti pod piatimi kruhmi bol aj tandem Tomáš Vaverčák, Matej Zmij. Vaverčák však utrpel na podujatí SP v lotyšskej Sigulde zranenie kolena.

Ninis sa stane prvým Slovákom so šiestimi účasťami na ZOH v ére samostatnosti. Debut absolvoval na ZOH 2006 v Turíne, Jeho doterajším maximum je 20. miesto zo ZOH 2014 v Soči. Pred štyrmi rokmi v Pekingu skončil na 21. priečke.

„Mám z toho obrovskú radosť, že pôjdem na šiestu olympiádu. Táto sezóna mi zatiaľ nevychádza podľa predstáv s výnimkou podujatia v Sigulde, na ktorom som skončil desiaty. Verím však, že do začiatku ZOH v Miláne a Cortine to doladím,“ uviedol pre TASR 44-ročný slovenský reprezentant. 

Pre Bosmana, Bruna Micka, Praxovú i Špitzovú to bude olympijská premiéra. Súťaž ženských dvojíc je súčasťou najväčšieho sviatku svetového športu prvýkrát.

