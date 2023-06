Súd zamietol Niemannovu žalobu na Carlsena a chess.com za ohováranie

Asi mesiac na to prišiel chess.com so správou, v ktorej uviedol, že Niemann "pravdepodobne podvádzal" vo viac ako 100 online hrách do augusta 2020.

Tínedžer podozrenia odmietol, ale priznal, že pri online šachu podvádzal vo veku 12 až 16 rokov, no nikdy nie pri skutočnej šachovnici. Informovala o tom agentúra DPA.